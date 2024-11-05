Женщина пожаловалась на 28-сантиметровый пенис мужа

Жительница Великобритании рассказала о неприятных аспектах интимной жизни с мужем, длина пениса которого составляет 28 сантиметров. Об этом пишет Daily Mail.

Бриджит Зика познакомилась с Альдо в 2015 году. По ее словам, они влюбились друг в друга с первого взгляда и сразу решили жить вместе. До Альдо у женщины был сексуальный опыт, но длина пенисов ее партнеров не превышали среднюю. Она не ждала от мужчины ничего необычного, пока у них не случился первый секс. Бриджит рассказала, что 28-сантиметровый пенис Альдо оказался для нее слишком большим.

Женщина постоянно испытывала боль во время секса, что вредило не только их интимной жизни, но и разрушало эмоциональную близость. Она объяснила, что после секса Альдо всегда ждал от нее похвалы, а она могла думать лишь о боли. «Я предпочитала приложить бутылку горячей воды к низу моего живота и принять парацетамол», — объяснила британка.

Через год после знакомства пара сыграла свадьбу и начала задумываться о детях. Только тогда женщина призналась мужу, что во время секса чаще испытывает болезненные ощущения, а не удовольствие. Как рассказывает Бриджит, Альдо с пониманием отнесся к этому. Они стали практиковать секс без проникновения, использовать больше смазки, двигаться медленнее и больше сосредотачиваться на прелюдиях.

В итоге интимная жизнь супругов нормализировалась, и они стали родителями двоих детей. Бриджит призналась, что сейчас им удается уединиться всего один раз в пару месяцев, но ее это полностью устраивает.

Ранее анонимный пользователь Reddit с пенисом длиной пять сантиметров рассказал о своем самом стыдном сексуальном опыте. Однажды женщина решила сделать мужчине минет в туалете клуба, но тот не смог возбудиться, и она пожаловалась на него подругам.