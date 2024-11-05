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13:56, 5 ноября 2024Из жизни

Знаменитый карликовый бегемот выбрал нового президента США

Карликовый бегемот Му-Денг из Таиланда предсказал будущего президента США
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Знаменитая самка карликового бегемота Му-Денг из зоопарка Кхао-Кхео в Таиланде предсказала, кто станет новым президентом США. Об этом пишет The Independent.

Чтобы узнать мнение Му-Денг, сотрудники зоопарка предложили ей два арбуза. На одном из них было вырезано имя кандидата от Демократической партии Камалы Харрис, а на другом — имя республиканца Дональда Трампа.

Му-Денг, не раздумывая, выбрала лакомство с именем Трампа и таким образом предсказала его победу в президентской гонке. Арбуз с именем Харрис съел другой бегемот.

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Опрос, проведенный телеканалом NBC, показал равенство в поддержке кандидатов в президенты США. За Трампа и Харрис готовы проголосовать по 49 процентов зарегистрированных избирателей. Оставшиеся два процента заявили, что пока не определились с выбором. Голосование за 60-го президента США началось сегодня, 5 ноября.

Ранее сообщалось, что популярность Му-Денг позволила зоопарку, в котором она содержится, заработать в первые недели сентября 12 миллионов батов (35 миллионов рублей).

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