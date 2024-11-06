Байден захотел позвонить Трампу

Байден намерен позвонить Трампу и поздравить его с победой

Президент США Джо Байден в среду намерен созвониться по телефону с Дональдом Трампом и поздравить его с победой на выборах главы государства. Об этом сообщает Reuters.

Также выяснилось, что действующий глава Белого дома в четверг, 7 ноября выступит с заявлениями по итогам выборов.

Выборы главы государства в США прошли во вторник, 5 ноября. Согласно предварительным данным, на них после своего поражения в 2020-м победил Дональд Трамп, получив 277 голосов выборщиков из необходимых 270.

Трамп назвал свою победу на выборах уникальной для истории страны. Выступая перед сторонниками во Флориде, политик заявил о «политической победе, которой страна никогда раньше не видела». «Мы преодолели препятствия, которые никто не считал возможными, и теперь ясно, что мы достигли самого невероятного политического результата», — подчеркнул он.