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16:02, 6 ноября 2024Из жизни

Девушка расправилась с лучшей подругой ради несуществующих миллионов долларов

На Аляске девушка убила подругу ради миллионов долларов, обещанных незнакомцем
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Кадр: Court TV / People

В американском штате Аляска девушка расправилась с лучшей подругой ради денег, которые ей предлагал незнакомец. Об этом она рассказала в интервью Court TV.

В 2019 году Денали Бремер познакомилась в интернете с 21-летним Дарином Шилмиллером из штата Индиана. Отношения пары начались с того, что Дарин под вымышленным именем просил у девушки интимные фото и видео за деньги. Он признавался ей в любви и уверял, что богат. Затем Шилмиллер пообещал ей девять миллионов долларов, если она согласится расправиться со своей подругой Синтией Хоффман. Бремер согласилась.

Вскоре после этой переписки Бремер и Хоффман отправились в поход. Во время прогулки Бремер и выстрелила в подругу, после чего прислала Шилмиллеру фотографии тела Хоффман. Обещанных денег Шилмиллер так и не заплатил. Позже полиция выяснила, что богатство мужчины было несуществующим. У Шилмиллера не было даже собственного дома: он жил с бабушкой и дедушкой.

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В интервью Бремер заявила, что хотела только напугать Хоффман. Незадолго до хайкинга подруги поссорились из-за юноши по имени Зак. При этом бывший агент ФБР Брэд Гарретто отмечает, что Бремер не была обычной жертвой Шилмиллера. «Мне неясно, кто был хищником, а кто добычей в этом случае кетфишинга», — добавил он. Бремер и Шилмиллера удалось поймать. Их приговорили к 99 годам тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что в США жительница штата Северная Дакота подлила бойфренду антифриз в чай в надежде получить наследство и попала в тюрьму на 25 лет. Она совершила преступление ради 30 миллионов долларов, но оказалось, что их никогда и не существовало: «щедрый» родственник обманул мужчину.

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