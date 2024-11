Доказана гипотеза о ставшей слякотной Земле

PNAS: более 600 миллионов лет назад Земля стала слякотной

Ученые из Virginia Tech представили первое прямое геохимическое доказательство гипотезы существования слякотной планеты — периода, когда замерзшая Земля резко оттаяла. Исследование, в котором описаны результаты, было опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Этот феномен происходил около 635-650 миллионов лет назад во время последнего глобального ледникового периода. Температура планеты резко снизилась, а ледяные шапки начали распространяться, запуская цепную реакцию, приводящую к еще большему похолоданию. Ученые определили, что причиной столь экстремального состояния климата был низкий уровень углекислого газа и уменьшение солнечного тепла.

Исследование включало анализ карбонатных пород, сформированных в конце этого периода. Геологи изучили изотопные сигнатуры лития, зафиксированные в породах, чтобы понять, как формировались осадки. Согласно теории, пресноводные геохимические сигнатуры должны быть сильнее в породах, сформированных прибрежной талой водой, чем в глубоководных морских отложениях.

Анализ подтвердил, что ледяные шапки таяли неравномерно, образуя мощные потоки талой воды, которые стекали с суши в океан, создавая контраст между поверхностной пресной водой и плотными солеными слоями. Эти потоки можно представить как гигантские обратные цунами, стекающие с ледниковых поверхностей в море.

Средняя глобальная температура за короткий срок изменилась с минус 45 до плюс 48 градусов по Цельсию. Такое быстрое потепление стало следствием накопления углекислого газа в атмосфере, который удерживал тепло, создавая условия для резкого перехода от ледникового климата к слякотному состоянию.

Авторы отмечают, что эти данные помогают лучше оценить устойчивость жизни в условиях сильных температурных колебаний и значительных климатических изменений.