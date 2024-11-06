Экс-футболист «Челси» сравнил Москву и Лондон

Экс-футболист «Челси» Жирков заявил, что Москва лучше Лондона в бытовом плане

Экс-футболист «Челси» Юрий Жирков сравнил Москву и Лондон. Его слова приводит Sport 24.

«Москва, конечно, лучше Лондона. В английской столице мне не понравилось в плане быта. Не знаю, как сейчас, но Лондон был дороже. Квартиры там тоже дороже снимать. И цены на продукты были выше в Англии», — заявил Жирков. Он также добавил, что не планирует посещать Великобританию в ближайшее время, так как у него нет загранпаспорта.

Ранее Жирков оценил шансы прожить на 30 тысяч рублей в месяц в России. По мнению бывшего футболиста, это невозможно. «У меня только за школу в десять раз больше уходит. А бензин? Все дорожает, еда тоже», — отметил Жирков. Он заявил, что тратит в месяц в среднем около миллиона рублей.

Жирков объявил о завершении карьеры в феврале 2023 года. Его последним клубом были «Химки». Ранее он выступал за «Зенит», ЦСКА, английский «Челси», «Анжи» и «Динамо».