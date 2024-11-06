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21:11, 6 ноября 2024Забота о себе

Эксперт по отношениям перечислил признаки рушащегося брака

Эксперт по отношениям Брайен: отсутствие общения — признак рушащегося брака
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Drobotdean / Freepik

Эксперт по отношениям Джеймс Брайен раскрыл признаки того, что брак начал рушиться. Их специалист перечислил в колонке для издания Metro.

Первым признаком рушащегося брака он назвал отсутствие общения. По его словам, это тревожный сигнал, который говорит о том, что люди отдаляются друг от друга. Он может проявляться, к примеру, в отсутствии интереса к тому, как прошел день партнера.

Кроме того, о проблемах в паре говорит появление враждебности и негатива. «Если когда-то в отношениях было взаимное уважение, а теперь каждый раз во время разговора вы слышите сарказм и закатываете глаза, возможно, пришло время обсудить проблемы с психологом», — прокомментировал он.

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Отсутствие планов на совместное будущее — еще один тревожный сигнал, предупредил эксперт. Он также добавил, что отсутствие поддержки в браке может стать причиной обиды, которая станет губительна для отношений. По этой причине Брайен призвал людей, находящихся в браке, откровенно обсуждать свои ожидания друг от друга.

Ранее стала известна история женщины, уставшей от мужа-алкоголика. Эксперт по отношениям Энни Лейн объяснила женщине, что ее супруг выбрал роль жертвы, поэтому оправдывает свою пагубную привычку, и подчеркнула, что для мужа алкоголь важнее брака.

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