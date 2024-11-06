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12:03, 6 ноября 2024Наука и техника

Создатель GTA VI пообещал поразить геймеров

Экс-сотрудник Rockstar: реализм GTA VI снесет крышу геймерам
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Скриншот: Игра GTA VI

Бывший разработчик студии Rockstar Games рассказал, что GTA VI «поднимет планку» реализма в видеоиграх. На заявление обратило внимание издание Wccftech.

Журналисты медиа заметили интервью геймдизайнера Бена Хинчлиффа, который тот дал YouTube-каналу GTAVIoclock. По словам Хинчлиффа, до 2022 года он был сотрудником Rockstar и успел принять участие в разработке Grand Theft Auto VI. Специалист рассказал, что в новой части серии геймеры получат беспрецедентную свободу.

Согласно субъективному мнению разработчика, GTA VI «снесет людям крышу». Он объяснил, что Rockstar Games поднимет планку реализма в видеоиграх. Бен Хинчлифф заметил, что в новой игре NPC (неигровые персонажи) будут вести себя крайне натурально и естественно взаимодействовать с игроком.

Разработчик покинул Rockstar в 2022 году, поэтому он не знает, успеет ли студия выпустить Grand Theft Auto VI в срок. По информации Хинчлиффа, сейчас сотрудники компании занимаются исправлением ошибок и «полировкой» игры.

Релиз GTA VI должен состояться осенью 2025 года. Игра выйдет на консолях PlayStation 5 и Xbox Series.

В середине октября экс-сотрудник Rockstar Games Оббе Вермей предсказал, что новая часть игры GTA не выйдет точно в срок. По словам Вермея, его бывшие коллеги — перфекционисты, поэтому они будут работать над тайтлом столько, сколько потребуется.

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