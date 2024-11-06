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08:13, 6 ноября 2024Россия

Губернатор раскрыл подробности об атаке дрона ВСУ на Орловскую область

Клычков: в результате атаки дрона ВСУ на Орловскую область никто не пострадал
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

В результате атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Орловскую область никто из граждан не пострадал. Такие подробности раскрыл губернатор российского региона Андрей Клычков в Telegram-канале.

Он напомнил, что беспилотник удалось ликвидировать с помощью дежурных средств противовоздушной обороны (ПВО). По данным Клычкова, значительных повреждений на земле удалось избежать.

На месте происшествия начали работать экстренные службы Орловской области.

До этого в Минобороны заявили, что силы ПВО сбили три беспилотника ВСУ над Курской и Орловской областями.

Подчеркивалось, что эти регионы пытались атаковать устройства самолетного типа.

5 ноября сообщалось о шести сбитых над Россией беспилотниках. Их перехватили над Брянской областью, о пострадавших и разрушениях сведений тогда не поступало.

ЖЗЛ
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