Губернатор раскрыл подробности об атаке дрона ВСУ на Орловскую область

В результате атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Орловскую область никто из граждан не пострадал. Такие подробности раскрыл губернатор российского региона Андрей Клычков в Telegram-канале.
Он напомнил, что беспилотник удалось ликвидировать с помощью дежурных средств противовоздушной обороны (ПВО). По данным Клычкова, значительных повреждений на земле удалось избежать.
На месте происшествия начали работать экстренные службы Орловской области.
До этого в Минобороны заявили, что силы ПВО сбили три беспилотника ВСУ над Курской и Орловской областями.
Подчеркивалось, что эти регионы пытались атаковать устройства самолетного типа.
5 ноября сообщалось о шести сбитых над Россией беспилотниках. Их перехватили над Брянской областью, о пострадавших и разрушениях сведений тогда не поступало.