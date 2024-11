Маск опубликовал фотоколлаж с раковиной в Овальном кабинете Белого дома

Американский предприниматель Илон Маск опубликовал фотоколлаж в социальной сети X (бывшая Twitter).

На нем Маск показал себя в Овальном кабинете Белого дома. При этом предприниматель держит в руках белую раковину.

Подписал он коллаж идиоматическим выражением Let that sink in, которое означает «допустить какую-то мысль».

Ранее Маск опубликовал фото из предвыборного штаба кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа. Также он сообщал, что проголосовал на выборах президента и направился во Флориду на встречу с Трампом.