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09:26, 6 ноября 2024Мир

Маск опубликовал фотоколлаж с раковиной в Овальном кабинете

Маск опубликовал фотоколлаж с раковиной в Овальном кабинете Белого дома
Анастасия Волова (Редактор отдела оперативной информации)
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Carlos Barria / Reuters

Американский предприниматель Илон Маск опубликовал фотоколлаж в социальной сети X (бывшая Twitter).

На нем Маск показал себя в Овальном кабинете Белого дома. При этом предприниматель держит в руках белую раковину.

Подписал он коллаж идиоматическим выражением Let that sink in, которое означает «допустить какую-то мысль».

Ранее Маск опубликовал фото из предвыборного штаба кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа. Также он сообщал, что проголосовал на выборах президента и направился во Флориду на встречу с Трампом.

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