«Вашингтон» без Овечкина проиграл с рекордным счетом в сезоне

«Вашингтон» без Овечкина потерпел крупнейшее поражение в текущем сезоне НХЛ

Клуб «Вашингтон Кэпиталс» потерпел крупнейшее поражение в текущем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Статистика доступна на сайте лиги.

Команда проиграла «Коламбус Блю Джекетс» с рекордным счетом 0:7. Встреча прошла в Коламбусе. Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не принял участие во встрече. Причиной стала усталость игрока.

6 апреля Овечкин побил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, принадлежавший канадцу Уэйну Гретцки. Он забросил 895-ю шайбу в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс».

В следующем матче «Вашингтон» примет «Коламбус». Встреча пройдет 14 апреля и начнется в час ночи по московскому времени.