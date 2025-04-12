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18:46, 12 апреля 2025Спорт

Овечкин пропустит следующий матч «Вашингтона»

Хоккеист Овечкин пропустит матч «Вашингтона» против «Коламбуса» в НХЛ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: James Guillory / Imagn Images / Reuters

Российский нападающий Александр Овечкин пропустит следующий матч «Вашингтон Кэпиталс» в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом на своей странице в социальной сети Х сообщила журналистка The Washington Post Бэйли Джонсон.

Хоккеист не примет участие в матче против клуба «Коламбус Блю Джэкетс». Отмечается, что пропуск матча связан с усталостью Овечкина, а не с травмой. Встреча пройдет 12 апреля и начнется в 19:30 по московскому времени.

6 апреля Овечкин побил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, принадлежавший канадцу Уэйну Гретцки. Он забросил 895-ю шайбу в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс».

В североамериканской лиге россиянин дебютировал в 2005 году, на протяжении всей карьеры в НХЛ он выступает за «Кэпиталс». В 2018-м Овечкин вместе с командой стал обладателем Кубка Стэнли. Его контракт с клубом истекает в 2026 году.

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