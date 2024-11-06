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16:26, 6 ноября 2024Мир

МИД заявил об отсутствии иллюзий относительно Трампа

МИД: РФ не питает иллюзий относительно переизбрания Трампа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Российская сторона не питает никаких иллюзий относительно переизбрания кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа. Об этом сообщается в официальном заявлении МИД РФ.

«Не питаем иллюзий в отношении избранного американского президента, который в России хорошо известен, и нового состава Конгресса, где республиканцы, по предварительным данным, берут верх», — отмечается в документе.

В ведомстве указали, что Вашингтон продолжит антироссийский курс, вне зависимости от фигуры президента и конкретной правящей партии в США.

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В МИД также подчеркнули, что переизбрание Трампа вызовет внутреннюю напряженность противоборствующих лагерей в американской элите.

6 ноября Трамп победил на выборах в США. Политик набрал 277 голосов из необходимых для победы 270. Итоговые результаты выборов будут опубликованы 11 декабря.

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