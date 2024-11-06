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17:29, 6 ноября 2024Забота о себе

Помолодевшему раку груди нашли объяснение

Маммолог Ходорович: оральные контрацептивы стали фактором омоложения рака груди
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Средний возраст, в котором выявляют опухоль молочной железы, — 61 год, рассказала маммолог Ольга Ходорович. Однако в последние годы врачи все чаще выявляют рак груди в более раннем возрасте, предупредила она в беседе с aif.ru.

Одним из объяснений того, почему эта болезнь помолодела, врач назвала информационную политику в здравоохранении, проводимую в последние годы: она привела к тому, что это заболевание выявляется на более ранних стадиях.

В то же время другой возможной причиной, по мнению доктора, может быть нарушение гормонального фона из-за неправильно подобранной гормонотерапии. «Особая роль в этом отводится оральным и инъекционным контрацептивам, а также препаратам для фармакологического прерывания беременности. Доступность таких средств привела к тому, что девушки и молодые женщины не обращаются к гинекологу для консультации», — объяснила Ходорович. Она предостерегла женщин от самоназначения таких препаратов без консультации с врачом.

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Еще одним фактором, провоцирующим развитие рака молочной железы, врач назвала отсутствие или короткую продолжительность лактации после родов, аборты и выкидыши, поздние роды. Среди других факторов Ходорович выделила воздействие химических и биологических канцерогенов, ионизирующее облучение, злоупотребление спиртными напитками, курение, низкую физическую активность, ожирение, несбалансированное нерациональное питание с чрезмерным преимущественным потреблением белков животного происхождения и сахара, употребление в пищу продуктов низкого качества и регулярные стрессы.

Ранее 33-летняя жительница Великобритании и бывшая спортсменка Эми Карр узнала, что у нее рак мозга, благодаря боязни пауков. Женщина упала в обморок, когда увидела паука, что впоследствии побудило ее пройти обследование.

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