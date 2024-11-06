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19:53, 6 ноября 2024Россия

В Кремле после выборов в США порассуждали о будущем президенте России. Песков рассказал, каким он должен быть

Песков: будущий президент РФ будет похож на Путина
Алина Гончарова
Алина Гончарова (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетВыборы президента России 2024

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

После прошедших в Соединенных Штатах президентских выборов, победу на которых одержал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, в Кремле порассуждали о будущем президенте России.

На соответствующий вопрос участника Федерального просветительского марафона «Знание. Первые» ответил пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков.

Такой же, как Путин

Дмитрий Песковпресс-секретарь президента России

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что главой государства в любом случае станет такой политик, за какого проголосуют россияне. «Выбирать вам», — заключил он.

Фото: Carlos Osorio / Reuters

Говоря о победе Трампа на выборах, Песков заметил, что Россия будет делать выводы после его первых конкретных шагов. По словам представителя Кремля, стоит помнить, что действующий глава США Джо Байден до конца 2024 года будет выполнять свои обязанности.

Песков высказался об эпохе перемен

Песков признался, что ему неясно, к чему движется мир. «Мне кажется, что я представляю, какой будет Россия, куда Россия идет и какой она будет. Я не совсем понимаю, каким будет мир в конце нынешнего века», — заметил пресс-секретарь президента.

Он также спрогнозировал, что эпоха перемен в мире будет долгой и займет десятилетия. Песков заявил, что сейчас весь мир переживает «очень неспокойное время — время перемен». Каждому человеку и стране в целом нужно пройти через это достойно, указал представитель Кремля.

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Путин рассказал, кому можно доверить Россию

Во время оглашения послания Федеральному собранию в феврале глава государства заявил, что Россию можно будет передать таким людям, как нынешние герои специальной военной операции. По его словам, они не подведут и не отступят.

Они не кичатся своими успехами, не произносят громких лозунгов и слов, но в переломные моменты истории именно такие люди выходят на передний план, берут на себя ответственность. Таким людям, которые думают о стране, живут ее судьбой, можно передать в будущем и доверить Россию

Владимир Путинпрезидент России

В 2021 году Путин также отвечал на вопрос о преемнике. Он отметил, что «свято место пусто не бывает и незаменимых людей нет». В то же время президент отметил, что его ответственность заключается в том, чтобы дать рекомендации тем, кто будет претендовать на должность лидера. Решение о том, кто должен возглавить Россию, всегда остается за гражданами, подчеркивал Путин.

Их время пришло!
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