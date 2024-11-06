Россияне увидят «Бобровую Луну» в ночь на 16 ноября

Челябинцы увидят «Бобровую Луну», или «Бобровое полнолуние» в ночь на 16 ноября. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

По информации издания, лучше всего россиянам явление будет видно 16 ноября около 2:30 ночи по челябинскому времени, когда Луна достигнет наибольшего сближения с Землей (357 428 километров). Ноябрьское полнолуние назвали «бобровым» еще индейцы: они наблюдали, как в ноябре бобры активно строят плотины и запасают еду на зиму, и назвали полнолуние в их честь.

В то же время китайцы называют ноябрьское полнолуние «Белой Луной», кельты, напротив, — «Темной». По словам астрономов, наблюдать явление можно невооруженным глазом в ясную ночь, а бинокль или телескоп помогут лучше рассмотреть отдельные области на видимой стороне Луны.

В октябре в Китае выбрали разработчиков пилотируемых луноходов.