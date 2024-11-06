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15:18, 6 ноября 2024Спорт

Российская спортсменка высказалась о скандале с боксершей Хелиф

Мастер спорта Богословская о Хелиф: трансгендеры должны снижать тестостерон
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)
Ольга Богословская

Ольга Богословская. Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В истории еще не было ни одного прецедента, чтобы человек, рожденный с женским набором хромосом, перешел в спортивные соревнования среди сильного пола. При этом обратное в спорте наблюдается уже на протяжении многих лет, указала спортивный комментатор, мастер спорта России Ольга Богословская в беседе с газетой «Взгляд». Так она прокомментировала скандал с алжирской боксершей Иман Хелиф на Олимпиаде в Париже.

Богословская прежде всего вспомнила прецедент с легкоатлеткой Кастер Семеня, которая в 2012 и 2016 годах на Олимпийских играх завоевала золото. Тогда из-за телосложения и низкого голоса южноафриканке пришлось пройти тест, чтобы подтвердить, что биологически она является женщиной.

У общественности всегда возникали вопросы касательно гендерной принадлежности Семени, подметила Богословская. Тогда расследование IAAF указало, что спортсменка появилась на свет с гиперандрогенным синдромом, где один из побочных эффектов заключается в высоком уровне тестостерона.

Богословская призвала спортсменок не молчать и идти против таких соперниц, чтобы подобные прецеденты, как с Семеня и Хелиф, больше не повторялись. В то же время собеседница издания пояснила, что не ограничивает трансгендеров в участии, но настаивает либо на снижении их уровня тестостерона, либо на переходе в мужскую ассоциацию.

В заключение российская спортсменка потребовала лишить Хелиф золотой медали и организовать «показательный» скандал со всеми подтверждениями. «[Трансгендеры] играют в эти игры нетолерантно по отношению к женщинам, которые всю жизнь бились, кровью и потом зарабатывали себе эти награды», — подытожила Богословская.

Алжирская боксерша Иман Хелиф взяла золото на Олимпийских играх-2024 в Париже. МОК разрешил ей участвовать в женских соревнованиях, даже несмотря на то, что она провалила гендерный тест.

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