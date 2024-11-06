Apple рассказала об исключительности iPhone

Apple: наши будущие продукты никогда не будут такими же прибыльными, как iPhone

Корпорация Apple предупредила инвесторов, что все ее продукты не будут приносить столько же прибыли, сколько iPhone. На это обратила внимание газета Financial Times (FT).

Журналисты медиа изучили документы, поданные инвесторам во время квартального отчета. В разделе «риски для бизнеса» руководители IT-гиганта назвали iPhone исключительным — из-за того, что он приносит компании больше всего прибыли.

В корпорации рассказали, что ни один из прошлых или будущих продуктов никогда не приносил и, возможно, не будет приносить столько прибыли, сколько смартфоны. «Новые продукты, услуги и технологии могут заменить или вытеснить существующие предложения и привести к снижению доходов и прибыли», — заметили специалисты Apple.

По словам аналитиков FT, Apple столкнулась с жесточайшей конкуренцией со стороны других производителей смартфонов. Однако ей все еще удается продавать свои дорогие устройства значительному количеству потребителей.

В отчете за четвертый квартал Apple заявила, что выручка от продаж iPhone составила 46,22 миллиарда долларов против 43,8 миллиарда в четвертом квартале 2023 года.

Ранее аналитики агентства Nikkei оценили стоимость производства топовых смартфонов Apple и Google. Оказалось, что iPhone обходится на 160 долларов дороже топового аппарата Google.