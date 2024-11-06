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15:33, 6 ноября 2024Бывший СССР

Стало известно о попытках объединить «формулу мира» и мирную инициативу Китая

NYT: ведутся попытки совместить мирную инициативу Китая с «формулой мира»
Юрий Леонов (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Рядом стран ведутся попытки совместить мирную инициативу Китая и Бразилии с «формулой мира» президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на знакомые с ходом переговоров источники.

«Украина в последние недели также смягчила свою позицию в отношении китайско-бразильского плана», — отмечает издание.

Как сообщается, ряд стран ведет тайные переговоры по совместному обсуждению «формулы мира» и китайско-бразильской инициативы с целью согласования выдвинутых предложений. NYT подчеркивает, что изначально Зеленский отвергал инициативу Китая. Также отмечается проведение Канадой конференции по обмену пленными и оказанию помощи находящимся в России украинцам.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль понадеялся на приближение справедливого мира из-за победы Дональда Трампа на выборах президента США. Политик отметил, что Украина ждет эпоху сильных Соединенных Штатов Америки под руководством Трампа.

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