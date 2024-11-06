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17:11, 6 ноября 2024Экономика

Стало известно о реакции фондовых рынков на избрание Трампа президентом США

Биржи Европы и Японии выросли на фоне избрания Трампа президентом США
Дмитрий Воронин

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Биржи Европы, Японии и Тайваня открылись существенным ростом на фоне информации о победе Дональда Трампа на президентских выборах в США. О реакции фондовых рынков пишут «Ведомости».

После того как стало известно, что республиканец выигрывает голосование, Stoxx Europe 600 днем прибавил один процент, до 514,6 пункта. Такой же рост показывали лондонская и французская биржи, 0,5 процента прибавлял германский DAX и основной индикатор Тайваньской биржи TAIEX, а японский индекс Nikkei 225 закрылся ростом сразу на 2,2 процента.

При этом в минусе оказались китайские индексы — бенчмарк Гонконгской биржи Hang Seng к закрытию торгов потерял 2,2 процента, индикатор Шанхайской биржи также снизился — на 0,1 процента.

Ранее сообщалось, что российский фондовый рынок резко вырос 6 ноября. Как отмечает издание, на максимуме утром он прибавлял 3,7 процента к закрытию основной сессии вторника. Тем временем в свете новостей о победе Трампа до минимальных с августа 2022 года значений обвалился курс мексиканского песо — валюты, которую еще несколько месяцев назад называли самой прибыльной в мире.

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