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11:47, 6 ноября 2024Россия

Стало известно о состоянии получившей ранение осколком от сбитого дрона в Каспийске

Девушка получила легкое ранение осколком от сбитого дрона в Каспийске
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Девушка получила легкое ранение осколком от сбитого дрона в Каспийске. О ее состоянии стало известно из официального заявления минздрава республики в Telegram-канале.

«Ранение затронуло голень, состояние ее удовлетворительное, медиками оказана вся необходимая помощь», — уточнили в министерстве.

Травму получила 16-летняя девушка, которая шла по дороге недалеко от места падения одного из дронов в российском регионе.

Ранее сообщалось, что в атаке на Дагестан участвовали четыре беспилотника А-22 «Летучая лисица». В регионе усилили режим безопасности на гражданских и военных объектах.

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