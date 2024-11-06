Стало известно о состоянии получившей ранение осколком от сбитого дрона в Каспийске

Девушка получила легкое ранение осколком от сбитого дрона в Каспийске

Девушка получила легкое ранение осколком от сбитого дрона в Каспийске. О ее состоянии стало известно из официального заявления минздрава республики в Telegram-канале.

«Ранение затронуло голень, состояние ее удовлетворительное, медиками оказана вся необходимая помощь», — уточнили в министерстве.

Травму получила 16-летняя девушка, которая шла по дороге недалеко от места падения одного из дронов в российском регионе.

Ранее сообщалось, что в атаке на Дагестан участвовали четыре беспилотника А-22 «Летучая лисица». В регионе усилили режим безопасности на гражданских и военных объектах.