Треть проголосовавших американцев отказалась причислить себя к какой-либо партии

Reuters: треть избирателей в США не причисляют себя ни к одной партии

Треть американских избирателей на выборах президента США не причисляют себя ни к одной партии. Об этом со ссылкой на данные социологической компании Edison Research сообщает Reuters.

«Доля независимых избирателей составляет 34 процента... в сравнении с 34 процентами республиканцев и 32 процентами демократов», — пишет агентство, указывая, что впервые с 2004 года количество независимых избирателей на выборах превысило количество сторонников Демпартии.

Ранее стало известно, что на выборах президента США более трети избирателей проголосовали досрочно.