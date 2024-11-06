Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:07, 6 ноября 2024Мир

Треть проголосовавших американцев отказалась причислить себя к какой-либо партии

Reuters: треть избирателей в США не причисляют себя ни к одной партии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Andres Leighton / AP

Треть американских избирателей на выборах президента США не причисляют себя ни к одной партии. Об этом со ссылкой на данные социологической компании Edison Research сообщает Reuters.

«Доля независимых избирателей составляет 34 процента... в сравнении с 34 процентами республиканцев и 32 процентами демократов», — пишет агентство, указывая, что впервые с 2004 года количество независимых избирателей на выборах превысило количество сторонников Демпартии.

Ранее стало известно, что на выборах президента США более трети избирателей проголосовали досрочно.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США Трампа объявили новым президентом

      Названы способы избежать распространенной при занятиях спортом проблемы

      Стало известно о жертвах в результате удара ВСУ по Херсонской области

      Маск отреагировал на первые данные о выборах в США

      Во Франции заявили о разгромной победе Трампа на выборах в США

      Три рейса были задержаны в российском аэропорту из-за атаки беспилотника

      Стало известно об уничтожении второго беспилотника в Дагестане

      У находящегося в рехабе рэпера Гуфа начались галлюцинации

      Российские следователи возбудили дело после взрыва газа в жилом доме

      В российском регионе увеличили выплату за отправку на СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше