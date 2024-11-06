Украинские военные чиновники опасаются прекращения помощи от США после победы Дональда Трампа на президентских выборах. Об этом пишет The Financial Times (FT) со ссылкой на украинских чиновников в сфере обороны.
«Для нас поддержка [США] означает жизнь или смерть. (...) Мы должны убедить Трампа быть с нами», — высказался один из собеседников издания. Он добавил, что придерживается большего пессимизма, чем высказывающие поддержку Трампу политики
Один из украинских военных чиновников рассказал FT о боязни остановки помощи от США при Трампе. По его мнению, в этом случае Украина потеряет по меньшей мере всю территорию Донбасса.
Ранее газета The New York Times (NYT) сообщила о разочаровании ВСУ в США из-за медленных поставок оружия. Украинские эксперты также отметили, что результатом нынешней политики Киева стала проигрышная для ВСУ ситуация на фронте.