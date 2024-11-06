FT: украинские военные чиновники опасаются прекращения помощи от США при Трампе

Украинские военные чиновники опасаются прекращения помощи от США после победы Дональда Трампа на президентских выборах. Об этом пишет The Financial Times (FT) со ссылкой на украинских чиновников в сфере обороны.

«Для нас поддержка [США] означает жизнь или смерть. (...) Мы должны убедить Трампа быть с нами», — высказался один из собеседников издания. Он добавил, что придерживается большего пессимизма, чем высказывающие поддержку Трампу политики

Один из украинских военных чиновников рассказал FT о боязни остановки помощи от США при Трампе. По его мнению, в этом случае Украина потеряет по меньшей мере всю территорию Донбасса.

Ранее газета The New York Times (NYT) сообщила о разочаровании ВСУ в США из-за медленных поставок оружия. Украинские эксперты также отметили, что результатом нынешней политики Киева стала проигрышная для ВСУ ситуация на фронте.