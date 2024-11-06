Песков: после распада СССР Запад выкачивал из России дивиденды

После распада СССР начался «медовый месяц» России и Запада, выкачивавшего из нее дивиденды. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Наша страна после крушения Советского Союза, предавшись эйфории медового месяца, как нам казалось, медовых лет с этим самым коллективным Западом, тоже превратилась в объект выкачивания дивидендов», — отметил официальный представитель Кремля.

По словам Пескова, России в то время казалось, что выстроить отношения с Западом «получится по-хорошему, получится на равных», однако этого не произошло. Пресс-секретарь российского лидера добавил, что после крушения СССР сформировалась однополярная модель мира, в рамках которой США установили «неоколониальный режим» и навязывали другим государствам свои правила. Он подчеркнул, что многие страны «фактически превращались в предмет, откуда выкачивали дивиденды».

Ранее Песков заявил, что США могут очень быстро прекратить конфликт на Украине, так как Вашингтон и прямо, и косвенно вовлечен в конфликт.