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18:31, 6 ноября 2024Мир

В Кремле высказались о возможности США прекратить конфликт на Украине

Песков: США могут очень быстро прекратить конфликт на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

США могут очень быстро прекратить конфликт на Украины. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Америка является той самой страной, которая конфликт вокруг Украины может прекратить очень быстро», — сказал он.

По словам представителя Кремля, у Вашингтона есть такая возможность, поскольку он сам и прямо, и косвенно вовлечен в украинский конфликт.

Политик также высказал мнение, что США могут помочь завершить конфликт на Украине, но не за одну ночь.

Ранее Песков прокомментировал план Трампа завершить украинский конфликт, заявив, что после вступления в должность лидеры часто меняют свой тон. Он отметил, что Москва наблюдает за ситуацией и будет делать выводы по конкретным шагам.

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