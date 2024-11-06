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14:34, 6 ноября 2024Мир

В МИД России высказались о будущем сотрудничестве с Трампом

МИД: Россия будет сотрудничать с администрацией Трампа, отстаивая свои интересы
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Россия будет сотрудничать с новой администрацией Дональда Трампа, победившего на выборах президента США, жестко отстаивая свои национальные интересы. Об этом сообщается в заявлении российского МИД, опубликованного на официальном сайте.

«Россия будет работать с новой администрацией под руководством Трампа, когда она окончательно "пропишется" в Белом доме, но при этом жестко отстаивая национальные интересы и ориентируясь на достижение всех поставленных целей специальной военной операции на Украине. Наши условия остаются неизменными, и в Вашингтоне об этом хорошо известно», — отмечается в заявлении.

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