В МИД России высказались о будущем сотрудничестве с Трампом

МИД: Россия будет сотрудничать с администрацией Трампа, отстаивая свои интересы

Россия будет сотрудничать с новой администрацией Дональда Трампа, победившего на выборах президента США, жестко отстаивая свои национальные интересы. Об этом сообщается в заявлении российского МИД, опубликованного на официальном сайте.

«Россия будет работать с новой администрацией под руководством Трампа, когда она окончательно "пропишется" в Белом доме, но при этом жестко отстаивая национальные интересы и ориентируясь на достижение всех поставленных целей специальной военной операции на Украине. Наши условия остаются неизменными, и в Вашингтоне об этом хорошо известно», — отмечается в заявлении.