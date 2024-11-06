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16:03, 6 ноября 2024Экономика

В Минэнерго заявили о плановой подаче тепла в подмосковные дома

Минэнерго: подача отопления в дома Электростали не прекращалась
Мария Черкасова

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Подача отопления в дома подмосковной Электростали не прекращалась, сообщили РИА Новости в министерстве энергетики Московской области.

В настоящее время в городе ведутся работы по устранению технологического нарушения на теплосети, которые никак не повлияли на подачу тепла, заявили власти. Ремонт проводит компания «Глобус». Сами работы планируется завершить до конца дня. «Подача отопления потребителям не прекращалась. Дополнительно жители будут проинформированы о ходе восстановительных работ», — заявили в министерстве.

Ранее сообщалось о том, что в подмосковной Электростали без отопления оказались 10 улиц, три школы, два детских сада и Электростальская больница. Тепло перестало поступать с 11 утра. Сообщалось, что в Минэнерго обещали восстановить подачу к 17:00.

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