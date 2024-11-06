В Москве разнорабочего заподозрили в домогательствах до сына владелицы гостевого дома

В Москве разнорабочего заподозрили в развращении сына владелицы гостевого дома

В Москве 43-летнего разнорабочего заподозрили в развращении 5-летнего сына владелицы гостевого дома. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, мужчина часто играл с мальчиком, который приезжал на работу вместе с мамой. 5 ноября женщина снова приехала в свой гостевой дом с ребенком. Пока она занималась рабочими вопросами, сын попросил поиграть с сотрудником. Мама разрешила и выделила им отдельную комнату. Через 10 минут женщина обнаружила голого сына на одной из полок в гардеробной.

Ребенок рассказал, что мужчина раздел его и трогал за интимные места. Мама пострадавшего вызвала полицию, которая и задержала злоумышленника.

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