Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:19, 6 ноября 2024Силовые структуры

В Москве разнорабочего заподозрили в домогательствах до сына владелицы гостевого дома

В Москве разнорабочего заподозрили в развращении сына владелицы гостевого дома
Варвара Митина (редактор)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Москве 43-летнего разнорабочего заподозрили в развращении 5-летнего сына владелицы гостевого дома. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, мужчина часто играл с мальчиком, который приезжал на работу вместе с мамой. 5 ноября женщина снова приехала в свой гостевой дом с ребенком. Пока она занималась рабочими вопросами, сын попросил поиграть с сотрудником. Мама разрешила и выделила им отдельную комнату. Через 10 минут женщина обнаружила голого сына на одной из полок в гардеробной.

Ребенок рассказал, что мужчина раздел его и трогал за интимные места. Мама пострадавшего вызвала полицию, которая и задержала злоумышленника.

Ранее в Саратове суд приговорил бывшего спортивного тренера к восьми годам лишения свободы за развращение воспитанников.

***
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США Трампа объявили новым президентом

      Российская боксерша заявила о готовности к поединку с провалившей гендерный тест Хелиф

      Российские следователи возбудили дело после взрыва газа в жилом доме

      Треть проголосовавших американцев отказалась причислить себя к какой-либо партии

      В российском регионе увеличили выплату за отправку на СВО

      Стало известно об уничтожении второго беспилотника в Дагестане

      США проведет испытание гиперзвуковой ядерной ракеты

      Симоньян предрекла Трампу победу на выборах президента США

      Футболистов и гендиректора «Спартака» внесли в базу «Миротворец»

      Первый иностранный лидер поздравил Трампа с победой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше