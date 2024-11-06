В российском регионе увеличили выплату за отправку на СВО

В Нижегородской области увеличили выплату за отправку на СВО

В Нижегородской области до трех миллионов рублей увеличили выплату за отправку на специальную военную операцию (СВО) на Украине. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава российского региона Глеб Никитин.

«Решение приняли, в том числе после открытия Фонда народного единства», — пояснил губернатор, отметив, что годовое денежное вознаграждение участникам СВО может составить около 5,5 миллиона рублей.

Кроме того, в регионе с 5 ноября участникам СВО начали выдавать сертификаты на 10 соток.

Ранее в Оренбургской области в 2,5 раза увеличили выплаты за подписание контракта с Минобороны. Всего отправляющийся на СВО с территории региона россиянин получит 1,6 миллиона рублей.