Военные следователи взялись за дела о незаконной миграции иностранцев в Россию

Военные следователи СК возбудили дела о незаконной миграции иностранцев в РФ

Военные следователи возбудили несколько уголовных дел об организованной незаконной миграции иностранных граждан в Россию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК).

В ходе выявления граждан, получивших российское гражданство, но не вставших на воинский учет, была выявлена противоправная деятельность нескольких группировок.

В Ленинградском военном округе ведется расследование в отношении нескольких граждан арабского государства, которые вносили фиктивные сведения на портале «Госуслуги» о цели въезда иностранцев на территорию России и предоставляли фиктивные гарантийные обязательства по их приему.

В Южном военном округе пресечен канал незаконной миграции десятков граждан Армении, Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана, с которыми за денежное вознаграждение заключались фиктивные трудовые и гражданско-правовые договоры на выполнение работ для легализации их пребывания на территории страны.

В Московском военном округе выявлена преступная группировка, обеспечившая 140 гражданам Сирии транзит в Западную Европу через Россию и Белоруссию с использованием подложных документов.

Организаторы криминального бизнеса заработали несколько миллионов рублей. Они задержаны и заключены под стражу.

6 ноября Совет Федерации одобрил закон о конфискации нажитого на организации нелегальной миграции имущества.