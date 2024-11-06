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11:51, 6 ноября 2024Силовые структуры

Военные следователи взялись за дела о незаконной миграции иностранцев в Россию

Военные следователи СК возбудили дела о незаконной миграции иностранцев в РФ
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Военные следователи возбудили несколько уголовных дел об организованной незаконной миграции иностранных граждан в Россию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК).

В ходе выявления граждан, получивших российское гражданство, но не вставших на воинский учет, была выявлена противоправная деятельность нескольких группировок.

В Ленинградском военном округе ведется расследование в отношении нескольких граждан арабского государства, которые вносили фиктивные сведения на портале «Госуслуги» о цели въезда иностранцев на территорию России и предоставляли фиктивные гарантийные обязательства по их приему.

В Южном военном округе пресечен канал незаконной миграции десятков граждан Армении, Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана, с которыми за денежное вознаграждение заключались фиктивные трудовые и гражданско-правовые договоры на выполнение работ для легализации их пребывания на территории страны.

В Московском военном округе выявлена преступная группировка, обеспечившая 140 гражданам Сирии транзит в Западную Европу через Россию и Белоруссию с использованием подложных документов.

Организаторы криминального бизнеса заработали несколько миллионов рублей. Они задержаны и заключены под стражу.

6 ноября Совет Федерации одобрил закон о конфискации нажитого на организации нелегальной миграции имущества.

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