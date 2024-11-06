Захарова высмеяла слова Зеленского о разговоре с Трампом

Захарова спросила у Зеленского про полет на Марс после его слов о Трампе

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова иронично прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о разговоре с Дональдом Трампом о «плане победы». В своем Telegram-канале она поинтересовалась, не обсуждал ли украинский лидер свой полет на Марс с американским предпринимателем Илоном Маском.

«Многие бы скинулись», — добавила дипломат.

Ранее Зеленский поздравил Трампа с победой на выборах президента США и вспомнил о «замечательной встрече» с политиком. По словам украинского президента, в ходе переговоров они обсудили двусторонние отношения, стратегическое партнерство и «план победы».