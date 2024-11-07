Бывшего первого замминистра спорта Красноярского края осудят по делу о мошенничестве

В Красноярске осудят бывшего замминистра спорта региона по делу о мошенничестве

В Красноярске предстанет перед судом бывший первый замминистра спорта Красноярского края по делу о мошенничестве и присвоении денег. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Экс-чиновнику предъявлено обвинение по статье 159 («Мошенничество») и части 3 статьи 33, части 4 статьи 160 («Организация присвоения денежных средств») УК РФ.

По данным следствия, в декабре 2020 года он обеспечил назначение своего знакомого на должность генерального директора, а с 2023 года — на должность управляющего АО «Платинум Арена». Тогда же они договорились о схеме присвоения денежных средств компании. Для этого управляющим была создана фирма ООО «СК Вавилон».

В период с 2021 года по декабрь 2022 года между этими юридическими лицами были заключены договоры на техническое обслуживание МСЗК «Платинум Арена Красноярск». Общая сумма составила более 8 миллионов рублей. Некоторые работы, которые были предусмотрены по этим контрактам, выполнены не были.

В январе 2023 года новой компанией, управляющей спортивным объектом, стало КГАУ «Региональный центр спортивных сооружений», которое также заключило договор с ООО «СК Вавилон». Стоимость составила более 9 миллионов рублей. По актам за период с января по октябрь 2023 года заявлялось о выполнении работ в полном объеме. Фактически часть из работ не была выполнена.

С декабря 2021 года по октябрь 2023 года таким образом было похищено более 2,3 миллиона рублей, которые обвиняемые присвоили. Бывший чиновник признал вину и возместил ущерб в полном объеме.

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