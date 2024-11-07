Кремль назвал причину распада коалиции в немецком бундестаге

Песков: распад коалиции в бундестаге связан с тяжелым положением в экономике ФРГ

Распад коалиции в немецком бундестаге связан с тяжелым положением в экономике Германии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

«Я не думаю, что есть прямая связь с этим, однако Германия находится в тяжелом экономическом положении», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов, есть ли связь между отказом ФРГ от российских энергоносителей и развалом коалиции «Зеленых», Свободной демократической партии и социал-демократов в бундестаге.

Ранее глава Христианско-демократического союза в бундестаге Фридрих Мерц заявил, что политика бундесканцлера Олафа Шольца привела к провалу немецкого правительства и расколу парламентской коалиции.

При этом уволенный глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер также обвинил Шольца в намеренном развале коалиции.