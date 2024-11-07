Парень попытался помочь возлюбленной и узнал странный факт о ней

Пользователь Reddit рассказал на портале, что попытался помочь возлюбленной с написанием сочинения и узнал странный факт о ней. Многие комментаторы поспорили о том, стоит ли ему беспокоиться из-за поступков девушки.

По словам автора поста, они с девушкой состоят в отношениях около трех лет. «Конечно, у нас бывают размолвки, как и у каждой пары, и обычно при серьезных разговорах она отправляет мне длинные текстовые сообщения, какие иногда пишет часами», — добавил парень. Он указал, что хотя и не считает такой подход оптимальным решением конфликта, ранее это его не беспокоило.

Недавно при работе на компьютере молодой человек заметил, что его девушка оставила открытыми ряд вкладок в браузере. Рассказчик пояснил, что возлюбленная одалживала компьютер для написания сочинения. Он обратил внимание на то, что подруга заходила в соцсеть Snapchat в раздел с чат-ботом, и решил изучить ее переписку с искусственным интеллектом (ИИ).

«Какая-то часть меня хотела найти ее слабые места в сочинении, чтобы в следующий раз я мог помочь ей. А другая часть меня хотела найти что-то слегка щекотливое, чтобы мы с ней могли посмеяться над этим», — пояснил автор поста. Однако он обнаружил, что девушка прибегала к помощи ИИ не для сочинения, а чтобы сгенерировать одно из длинных сообщений, которые затем присылала ему.

«Все, что я видел — очевидные доказательства того, что многие из тех длинных посланий, которые, как я думал, она методично составляла, на самом деле создал ИИ», — заявил парень. По его словам, он также нашел доказательства того, что девушка многократно редактировала текст с помощью чат-бота, чтобы он мог вызвать в бойфренде определенные эмоции или лучше обозначить ее точку зрения. Рассказчик признался, что открытие разочаровало его.

«Она хотя бы не изменяла тебе с ИИ, хотя я думал, что твоя история будет об этом», «Иногда люди чувствуют нечто, что им сложно облечь в слова. Видимо, она использовала ИИ, чтобы выйти из такой ситуации», — заступились за его возлюбленную комментатору. Однако другие выразили противоположное мнение и заявили, что поведение девушки кажется им манипулятивным.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, что, разбирая фотоархив своей девушки, сделал неприятное открытие. Многие комментаторы посоветовали ему поговорить о случившемся с подругой.