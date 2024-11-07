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19:18, 7 ноября 2024Мир

Советника Шольца назначили на пост главы Минфина Германии

Spiegel: советник Шольца Кукис назначен на пост главы Минфина Германии
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: imago-images.de / Globallookpress.com

Советник канцлера Германии Олафа Шольца по экономическим вопросам Йорг Кукис назначен на пост главы Минфина страны. Об этом сообщает Spiegel.

«После увольнения лидера СвДП Кристиана Линднера с поста министра финансов Германии этот пост должен занять член СДПГ Йорг Кукис», — пишет издание.

Ранее Олаф Шольц отправил в отставку министра финансов страны Кристиана Линднера. Канцлер заявил, что был вынужден это сделать, чтобы «предотвратить ущерб стране».

Сам Линднер заявил, что Шольц уволил его из-за предложения отправить крылатые ракеты Taurus Украине.

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