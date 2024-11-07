Советника Шольца назначили на пост главы Минфина Германии

Spiegel: советник Шольца Кукис назначен на пост главы Минфина Германии

Советник канцлера Германии Олафа Шольца по экономическим вопросам Йорг Кукис назначен на пост главы Минфина страны. Об этом сообщает Spiegel.

«После увольнения лидера СвДП Кристиана Линднера с поста министра финансов Германии этот пост должен занять член СДПГ Йорг Кукис», — пишет издание.

Ранее Олаф Шольц отправил в отставку министра финансов страны Кристиана Линднера. Канцлер заявил, что был вынужден это сделать, чтобы «предотвратить ущерб стране».

Сам Линднер заявил, что Шольц уволил его из-за предложения отправить крылатые ракеты Taurus Украине.