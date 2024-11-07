Путин: течение мировой политики направлено в противоположную сторону от Запада

Течение мировой политики направлено в противоположную сторону от курса Запада. Об этом заявил президент России Владимир Путин на 21-м ежегодном заседании клуба «Валдай» в Сочи, трансляция доступна на сайте мероприятия.

По его словам, это является очевидной вещью. Стремление к сотрудничеству и взаимодействию в мировой политике берет верх, сказал Путин.

Он добавил, что мир идет в противоположную сторону устремлениям Запада — от гегемонии к многообразию. «Как у нас говорят "тут и к бабке не ходи"», — подытожил он.

Ранее Путин рассказал, что в политике США и их союзников заметен принцип «не доставайся же никому». Он подчеркнул, что такой принцип является опасным для них.