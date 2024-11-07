Путин описал политику США фразой «не доставайся же никому»

Путин: в политике США заметен принцип «не доставайся же никому»

В политике США и их союзников все чаще заметен принцип «не доставайся же никому». Об этом заявил президент России Владимир Путин на 21-м ежегодном заседании клуба «Валдай» в Сочи, трансляция доступна на сайте мероприятия.

По его словам, такой принцип является очень опасным для США. «Вместо того, чтобы осознать тщетность своих устремлений, объективный характер перемен, некоторые западные элиты (...) готовы пойти на все, чтобы не допустить появления новой международной системы, отвечающей интересам мирового большинства», — сообщил Путин.