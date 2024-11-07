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21:56, 7 ноября 2024Россия

Путин прокомментировал покушение на Трампа

Путин прокомментировал покушение на Трампа словами «он мужественный человек»
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетПокушение на Дональда Трампа

Фото: Leah Millis / Reuters

Президент России Владимир Путин на 21-м ежегодном заседании клуба «Валдай» в Сочи прокомментировал покушение на Дональда Трампа. Трансляция доступна на сайте мероприятия.

Российский лидер назвал политика мужественным человеком. «И дело не только в поднятой руке и призывах бороться за свои идеалы. Человек проявляет себя в экстраординарных условиях», — сказал он.

13 июля Трамп пережил покушение на предвыборном митинге в Пенсильвании. Он получил ранение уха.

15 сентября на Трампа во время игры в гольф было совершено очередное покушение. Стрелявший был задержан, Трамп не пострадал. Преступник оказался сторонником Демократической партии США.

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