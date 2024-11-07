Путин высказался о важности России для всего мира

Путин: Россия нужна всему миру, несмотря на решения начальников из США и Европы

Россия нужна всему миру, и на это не влияют решения начальников из США и Европы. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на 21-м ежегодном заседании клуба «Валдай» в Сочи, трансляция доступна на сайте мероприятия.

«Совсем недавно коллективный Запад ввел против России беспрецедентные ограничения, они не имеют аналогов в истории. Они надеялись нанести нашей стране сокрушительное поражение, от которого она уже не оправится. Но сейчас мы прекрасно видим, что на самом деле произошло в реальности. Россия нужна всему миру, и никакие решения вашингтонских или брюссельских начальников не способны повлиять это», — отметил российский лидер.

Ранее Путин заявил, что слепая вера Запада и его политических деятелей в собственную исключительность и безнаказанность угрожает мировой трагедией. Путин также подчеркнул, что страны Запада стремятся изолировать Россию из международных процессов и экономики. По его словам, любые такие попытки являются провальными.

