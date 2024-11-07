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23:42, 7 ноября 2024Мир

Путин заявил о вреде монополии в мировых взаимоотношениях

Путин: монополия на международной арене всегда плоха
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Монополия на международной арене всегда плоха, она подрывает энергию роста страны-монополиста. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на 21-м ежегодном заседании клуба «Валдай» в Сочи, трансляция доступна на сайте мероприятия.

«Между США, Китаем и РФ здоровая конкуренция всегда хороша, это вызывает к жизни внутренние силы, помогает развитию страны. Монополия плоха. Она подрывает внутреннюю энергию роста страны-монополиста. Только важно, чтобы эта конкуренция не переросла в какую-то агрессию, чтобы соблюдались согласованные всеми странами правила, чтобы нелегитимные санкции не мешали принципам конкурентной борьбы», — сказал Путин.

Он отметил, что «использование неправильных способов конкурентной борьбы» причиняет вред в первую очередь тем, кто их применяет.

Во время выступления Путин также заявил, что конфликт на Украине позволил Соединенным Штатам добиться укрепления своей ведущей роли для стран Европы.

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