Шойгу заявил о дилемме Запада по Украине

Шойгу: Запад выбирает между продолжением уничтожения Украины и переговорами

Западные государства выбирают между продолжением уничтожения Украины и началом мирных переговоров. О дилемме Запада высказался секретарь Совбеза России Сергей Шойгу на заседании секретарей советов безопасности стран СНГ в Москве, пишет ТАСС.

«Запад поставлен перед выбором: продолжать его (Киева — прим. «Ленты.ру») финансирование и уничтожение украинского населения или признать сложившиеся реалии и начать договариваться», — заявил Шойгу.

Ранее секретарь Совбеза заявил, что ситуация на поле боя складывается не в пользу Украины.

Он также сообщил, что план Запада по нанесению России стратегического поражения провалился.