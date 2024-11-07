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12:07, 7 ноября 2024Мир

Шойгу заявил о дилемме Запада по Украине

Шойгу: Запад выбирает между продолжением уничтожения Украины и переговорами
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Западные государства выбирают между продолжением уничтожения Украины и началом мирных переговоров. О дилемме Запада высказался секретарь Совбеза России Сергей Шойгу на заседании секретарей советов безопасности стран СНГ в Москве, пишет ТАСС.

«Запад поставлен перед выбором: продолжать его (Киеваприм. «Ленты.ру») финансирование и уничтожение украинского населения или признать сложившиеся реалии и начать договариваться», — заявил Шойгу.

Ранее секретарь Совбеза заявил, что ситуация на поле боя складывается не в пользу Украины.

Он также сообщил, что план Запада по нанесению России стратегического поражения провалился.

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