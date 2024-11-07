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15:24, 7 ноября 2024Мир

В Финляндии усомнились в улучшении отношений с Россией

Yle: 84% финнов не верят в улучшение отношений с РФ в ближайшие 10 лет
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Said Aqqa / Unsplash

84 процента жителей Финляндии не верят в возможность улучшения отношений с Россией в ближайшие десять лет. Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда развития местного самоуправления, опубликованные Yle.

«Граждане слабо верят, что отношения между Финляндией и Россией улучшатся в ближайшее десятилетие. 84 процента финнов не верят в реализацию такого сценария», — пишет издание.

Жители Финляндии также не верят в то, что доверие граждан к политике укрепится. 74 процента респондентов сомневаются в способности государства взять госдолг под контроль.

29 октября Окружной суд Хельсинки вынес два решения по аресту российских активов в стране. До этого стало известно об аресте как минимум пяти российских объектов недвижимости. Три из них расположены на Аландских островах. Еще два находятся в Хельсинки — это жилой дом в районе Тееле и офисное здание на острове Лауттасаари. Также было арестовано здание Российского центра науки и культуры.

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