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18:41, 7 ноября 2024Россия

В Калужской области обнаружили обломки беспилотника

Калужский губернатор Шапша сообщил об обнаружении обломков БПЛА
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) обнаружили в Хвастовичском районе Калужской области. Об этом заявил губернатор российского региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

«В Хвастовичском районе местным жителем обнаружены обломки БПЛА. На месте работает оперативная группа. Напоминаю, что после работы ПВО обломки вражеских БПЛА иногда местные жители обнаруживают раньше оперативных служб», — написал чиновник.

Глава области призвал жителей быть внимательными и следовать правилам обнаружения БПЛА: не приближаться и не трогать обломки, а также обращаться в экстренные службы. Кроме того, он попросил родителей проинформировать об этом детей.

Ранее в Ленинском городском округе Подмосковья нашли неразорвавшуюся боевую часть сбитого беспилотника. Фрагмент дрона обнаружили под линией электропередачи в районе деревни Сапроново. Принадлежность беспилотника и дата его падения не уточняются.

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