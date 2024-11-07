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06:21, 7 ноября 2024Россия

В российском регионе ночью сбили более десяти украинских беспилотников

Губернатор Гусев: в Воронежской области ночью сбили более десяти беспилотников
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Более десяти беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) сбили ночью в трех районах Воронежской области. Об этом в Telegram-канале заявил губернатор российского региона Александр Гусев.

Он призвал жителей не приближаться к фрагментам беспилотников и звонить по телефону 112 в случае их обнаружения. Согласно предварительным данным, уточнил Гусев, разрушений и пострадавших нет.

Ранее силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два реактивных БПЛА самолетного типа в небе над территорией Брянской области. Отмечается, что в результате случившегося никто не пострадал.

До этого появилась информация о том, что после атаки БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город Каспийск в Дагестане усилили режим безопасности на гражданских и военных объектах республики.

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