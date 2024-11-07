Врач предупредил несколько категорий мужчин о риске рака простаты

Хирург Адам Киннэрд рассказал, у каких мужчин чаще всего обнаруживают рак предстательной железы. Факторы риска этого заболевания врач назвал в комментарии CВC.

По словам Киннэрда, вероятность столкнуться с диагнозом «рак предстательной железы» увеличивается с возрастом. Кроме того, риск онкологического заболевания выше у тех людей, у чьих ближайших родственников был такой же диагноз.

Другими факторами, способными спровоцировать развитие рака простаты, он назвал неправильное питание, малоподвижный образ жизни и злоупотребление алкогольными напитками. При этом он обратил внимание на то, что у чернокожих мужчин риск заболеть выше, чем у остальных, причем это заболевание у них выявляют в среднем на два года раньше.

Ранее уролог-андролог Антон Одегнал назвал причины импотенции у молодых мужчин. По словам врача, проблемы с эрекцией возникают при нарушении работы сосудов полового органа, эректильная дисфункция также может развиться из-за стрессов, депрессии, подавленного эмоционального состояния.