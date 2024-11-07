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10:28, 7 ноября 2024Забота о себе

Врач предупредил несколько категорий мужчин о риске рака простаты

Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Cliplab / Shutterstock / Fotodom

Хирург Адам Киннэрд рассказал, у каких мужчин чаще всего обнаруживают рак предстательной железы. Факторы риска этого заболевания врач назвал в комментарии CВC.

По словам Киннэрда, вероятность столкнуться с диагнозом «рак предстательной железы» увеличивается с возрастом. Кроме того, риск онкологического заболевания выше у тех людей, у чьих ближайших родственников был такой же диагноз.

Другими факторами, способными спровоцировать развитие рака простаты, он назвал неправильное питание, малоподвижный образ жизни и злоупотребление алкогольными напитками. При этом он обратил внимание на то, что у чернокожих мужчин риск заболеть выше, чем у остальных, причем это заболевание у них выявляют в среднем на два года раньше.

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