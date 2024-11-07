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03:50, 7 ноября 2024Интернет и СМИ

Журналист назвал Курскую область местом наказания для солдат ВСУ

Strategic Culture: неугодных Киеву солдат ВСУ отправляют в Курскую область
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области не принесла Киеву желаемых результатов, и теперь украинские власти отправляют в российский регион неугодных режиму солдат, сообщил бразильский журналист Лукас Лейроз в статье для издания Strategic Culture.

«[Киев] решил воспользоваться критическим положением войск, чтобы создать своеобразный "лагерь наказания" для непослушных солдат», — отметил он. Как утверждает Лейроз, военных, которых считают дезертирами и предателями, направляют в Курскую область, «откуда они вряд ли вернутся».

Журналист подчеркнул, что ВСУ находятся на грани коллапса, несмотря на усиленную поддержку Запада в виде средств, вооружения и наемников.

Ранее стало известно, что с момента нападения в Курской области ВСУ потеряли более 30 тысяч солдат. Помимо личного состава за время боев в российском регионе противник лишился 184 танков, 40 пусковых систем залпового огня, 11 пусковых установок зенитных ракетных комплексов.

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