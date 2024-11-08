Стало известно о ментальных проблемах Мбаппе после обвинений в изнасиловании

Мбаппе испытывает психологические проблемы после обвинений в изнасиловании

Стало известно о ментальных проблемах форварда мадридского «Реала» и сборной Франции Килиана Мбаппе после обвинений в изнасиловании. Об этом сообщает Get French Football News.

У Мбаппе возникают сложности с адаптацией в «Реале», он недоволен отсутствием статуса ключевого футболиста команды, на него психологически давит скандал с изнасилованием в Швеции. Тем не менее он счастлив в Мадриде, сообщает источник.

После перехода в «Реал» в начале лета Мбаппе провел за клуб 15 матчей во всех турнирах и забил восемь мячей. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 180 миллионов евро.

Ранее стало известно, что тренер сборной Франции Дидье Дешам не стал вызывать Мбаппе в национальную команду из-за скандала с изнасилованием. «За каждым игроком скрывается человеческая личность. Все зависит от чувствительности личности», — отметил Дешам.

15 октября Мбаппе стал подозреваемым по делу об изнасиловании в Швеции. Газета Expressen написала, что предполагаемое изнасилование произошло в отеле Bank, где останавливался Мбаппе. С места происшествия были изъяты элементы одежды в качестве улик. Позднее сам футболист назвал эту новость фейковой.