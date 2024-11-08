В Турции назвали возможное условие для переговоров по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский сядет за стол переговоров по урегулированию конфликта на Украине, потеряв поддержу США. Возможное условие для переговоров назвало издание Hürriyet, базирующееся в Турции.
«Главным обещанием президента США Дональда Трампа было прекращение конфликта между Россией и Украиной. Российский лидер Владимир Путин уже ожидал, что Трамп победит. Таким образом, он рассчитывал сесть за стол переговоров с Зеленским, который потерял поддержку США», — говорится в статье.
Как отметило издание, расчет президента России сработал. «Этот процесс может вывести президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на передний план. Потому что Эрдоган — единственный лидер, который может говорить с Путиным, Зеленским и Трампом», — подчеркивается в материале.
Ранее сообщалось, что в Североатлантическом альянсе признают, что Украина проигрывает в конфликте с Россией. При этом победа Трампа только усиливает обеспокоенность по этому поводу.
Накануне в МИД Украины выступили с заявлением, что сценарии урезания военной помощи Киеву со стороны США после избрания Дональда Трампа на пост главы Белого дома не рассматриваются.
В сентябре Трамп, отвечая на вопрос о том, желает ли он победы Украине, подчеркнул, что хочет завершения боевых действий ради спасения человеческих жизней. Он отметил, что США заинтересованы в урегулировании конфликта.