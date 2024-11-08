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11:05, 8 ноября 2024Интернет и СМИ

В Турции назвали возможное условие для переговоров по Украине

Hürriyet: Владимир Зеленский сядет за стол переговоров, потеряв поддержку США
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сядет за стол переговоров по урегулированию конфликта на Украине, потеряв поддержу США. Возможное условие для переговоров назвало издание Hürriyet, базирующееся в Турции.

«Главным обещанием президента США Дональда Трампа было прекращение конфликта между Россией и Украиной. Российский лидер Владимир Путин уже ожидал, что Трамп победит. Таким образом, он рассчитывал сесть за стол переговоров с Зеленским, который потерял поддержку США», — говорится в статье.

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Как отметило издание, расчет президента России сработал. «Этот процесс может вывести президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на передний план. Потому что Эрдоган — единственный лидер, который может говорить с Путиным, Зеленским и Трампом», — подчеркивается в материале.

Ранее сообщалось, что в Североатлантическом альянсе признают, что Украина проигрывает в конфликте с Россией. При этом победа Трампа только усиливает обеспокоенность по этому поводу.

Накануне в МИД Украины выступили с заявлением, что сценарии урезания военной помощи Киеву со стороны США после избрания Дональда Трампа на пост главы Белого дома не рассматриваются.

В сентябре Трамп, отвечая на вопрос о том, желает ли он победы Украине, подчеркнул, что хочет завершения боевых действий ради спасения человеческих жизней. Он отметил, что США заинтересованы в урегулировании конфликта.

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