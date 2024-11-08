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10:49, 8 ноября 2024Спорт

Владелец клуба Дзюбы оценил шансы форварда оказаться в сборной России при Карпине

Владелец «Акрона» Морозов заявил, что Карпин не вызовет Дзюбу в сборную России
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Артем Дзюба

Артем Дзюба. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Владелец тольяттинского «Акрона» Павел Морозов оценил шансы форварда команды Артема Дзюбы оказаться в сборной России, пока ее тренирует Валерий Карпин. Его слова приводит Odds.ru.

Бизнесмен заявил, что специалист не вызовет игрока. «Карпин — принципиальный тренер, не пригласит Дзюбу, 100 процентов», — заявил Морозов.

При этом владелец «Акрона» отметил, что ему хотелось бы увидеть Дзюбу в национальной команде. «Не помню, кто из спортсменов сказал такую фразу: рекорды для того и существуют, чтобы их бить! Поэтому мне, как владельцу клуба, за который играет Артем, было бы интересно посмотреть на это», — отметил Морозов.

Дзюба делит с завершившим карьеру Александром Кержаковым первое место в списке лучших бомбардиров сборной России. У обоих форвардов по 30 голов. На ближайшие товарищеские матчи с Брунеем и Сирией нападающий «Акрона» вызван не был. При Карпине Дзюба за национальную команду не играл.

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