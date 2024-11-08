Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Ротор
Сегодня
19:00 (Мск)
Сочи
Россия — Мелбет Первая лига|18-й тур
Унион
Сегодня
22:30 (Мск)
Фрайбург
Германия — Бундеслига|10-й тур
Лечче
Сегодня
22:45 (Мск)
Эмполи
Италия — Серия А|12-й тур
Марсель
Сегодня
22:45 (Мск)
Осер
Франция — Лига 1|11-й тур
Райо Вальекано
Сегодня
23:00 (Мск)
Лас-Пальмас
Испания — Примера|13-й тур
Анахайм Дакс
Завтра
06:00 (Мск)
Миннесота Уайлд
НХЛ — регулярный чемпионат
18:35, 8 ноября 2024Спорт

Вяльбе ответила Баху на слова об отстранении россиян

Президент ФЛГР Елена Вяльбе ответила Томасу Баху на слова об отстранении россиян
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)
Елена Вяльбе

Елена Вяльбе. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе ответила на слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха об отстранении российских спортсменов от международных соревнований. Об этом пишет Sport 24.

«Слова Баха — двойные стандарты. Во многих уголках Земли идут войны, но почему-то спортсмены продолжают выступать на соревнованиях. К сожалению, этот русофобский накат затронул и спорт», — заявила Вяльбе.

30 октября Бах выступил с обвинениями в адрес Олимпийского комитета России (ОКР). Он заявил, что отстранение ОКР было неизбежно, потому что комитет нарушил Олимпийскую хартию. «Такая аннексия одним комитетом спорта другой страны не происходила ни в одной стране», — посчитал глава МОК.

Ранее Бах назвал условие для восстановления отношений между организацией и Россией. Он отметил, что для восстановления членства в МОК ОКР должен следовать правилам олимпийского движения.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия передала Украине в 15 раз больше тел военнослужащих при обмене. Что известно?

      На Украине заявили о доминировании России на фронте

      Глюкоза вышла в свет с обесцвеченными бровями

      Названы задачи боевого ледокола «Иван Папанин»

      Двоих россиян осудили за финансирование международной террористической организации

      В российском городе рецидивист расправился с россиянином и спрятал его в диван

      Российские военные спасли мирных жителей под Суджей в Курской области

      Число жертв наводнений в Испании выросло

      Вяльбе ответила Баху на слова об отстранении россиян

      Больше половины немцев захотели ухода Шольца после досрочных выборов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше