Вяльбе ответила Баху на слова об отстранении россиян

Президент ФЛГР Елена Вяльбе ответила Томасу Баху на слова об отстранении россиян

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе ответила на слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха об отстранении российских спортсменов от международных соревнований. Об этом пишет Sport 24.

«Слова Баха — двойные стандарты. Во многих уголках Земли идут войны, но почему-то спортсмены продолжают выступать на соревнованиях. К сожалению, этот русофобский накат затронул и спорт», — заявила Вяльбе.

30 октября Бах выступил с обвинениями в адрес Олимпийского комитета России (ОКР). Он заявил, что отстранение ОКР было неизбежно, потому что комитет нарушил Олимпийскую хартию. «Такая аннексия одним комитетом спорта другой страны не происходила ни в одной стране», — посчитал глава МОК.

Ранее Бах назвал условие для восстановления отношений между организацией и Россией. Он отметил, что для восстановления членства в МОК ОКР должен следовать правилам олимпийского движения.